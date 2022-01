Ο ανεμβολίαστος Κάιρι Ίρβινγκ έκανε το φετινό του ντεμπούτο στο ΝΒΑ, βοηθώντας τους Μπρούκλιν Νετς να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Πέισερς (121-129) και έκανε τον Κέβιν Ντουράντ να του δώσει μια μεγάλη αγκαλιά.

Οι Νετς επέστρεψαν από το -19 και νίκησαν με 129-121 τους Πέισερς στην Ιντιάνα στο φετινό ντεμπούτο του Κάιρι Ίρβινγκ, που σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ είχε 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Για τους Νετς (ρεκόρ 24-12) ο Κέβιν Ντουράντ είχε 39 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 18 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ.

Για τους Πέισερς (ρεκόρ 14-25) ο Σαμπόνις πέτυχε triple-double (32 πόντοι, 10 ασίστ, 12 ριμπάουντ), ενώ ο Στέφενσον είχε 30 πόντους.

Με το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες των Νετς πήγαν στον Κάιρι Ίρβινγκ, την ώρα που έκανε δηλώσεις, για να του δώσουν συγχαρητήρια για την επιστροφή του (έχει δικαίωμα να αγωνιστεί εκτός Νέας Υόρκης). Ξεχώρισε η αγκαλιά του Κέβιν Ντουράντ.

First bucket of the season for Kyrie Irving.



