Η ΑΕΚ θέλει να μπει «σφήνα» για την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς σύμφωνα με τους Ολλανδούς

Η ΑΕΚ ψάχνει μία μετεγγραφή “βόμβα”, με την απόκτηση του πρώην παίκτη της Γιουβέντους, Φίλιπ Κόστιτς, ο οποίος και εμφανιζόταν κοντά στη μετακόμισή του στην Ολλανδία, για λογαριασμό της Αϊντχόφεν.

Ο Φίλιπ Κόστιτς έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, μετά από μία σεζόν με 23 συμμετοχές και 3 γκολ με τη φανέλα της “γηραιάς κυρίας” και η Αϊντχόφεν ήταν μία… ανάσα από την απόκτησή του, αλλά η ΑΕΚ έχει μπει… σφήνα στην υπόθεση και προσπαθεί να πάρει τον παίκτη στην Allwyn Arena, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα.

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Ο 33χρονος Σέρβος μπακ-χαφ είχε ξεχωρίσει με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχοντας 35 γκολ και 67 ασίστ σε 249 συμμετοχές, κυρίως ως εξτρέμ, με τη γερμανική ομάδα, αλλά παρέμεινε στο κορυφαίο επίπεδο και στη Γιουβέντους, αγωνιζόμενος ως μπακ-χαφ.

Η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει λοιπόν την περίπτωσή του, για τον επιθετικό μπακ που θέλει να προσθέσει στην ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς και “παλεύει” για την απόκτησή του.