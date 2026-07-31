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Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Ο γνώριμος Χοσέ Μαρία Σάντσεθ θα είναι ο διαιτητής στον αγώνα του Champions League

Έχει διευθύνει τον Ολυμπιακό και σε δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ στη Super League
Ο Σάντσεθ
Ο Σάντσεθ σε αγώνα του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο του παιχνίδι στη σεζόν, για τα προκριματικά του Champions League και η UEFA όρισε διαιτητή της αναμέτρησης τον Χοσέ Μαρία Σάντσεθ.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στο γήπεδο Καραϊσκάκης είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (04/08/26, 21:00, Live από το Newsit.gr), με τον διαιτητή Χοσέ Μαρία Σάντσεθ να είναι γνώριμος στους Πειραιώτες.

Ο Ισπανός ρέφερι έχει διευθύνει δύο ισοπαλίες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στη Super League και στον αγώνα των προκριματικών του Champions League, θα έχει ως βοηθούς του, τους Ραούλ Καμπανιέρα και Χούαν Λόπεθ Μιρ.

Η διαιτητική σύνθεση στο Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανός) Βοηθοί: Καμπανιέρο (Ισπανός), Μιρ (Ισπανός) Τέταρτος: Βερδούρα (Ισπανός) VAR: Γράδο (Ισπανός) A VAR: Ρουίθ (Ισπανός).

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