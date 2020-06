Ο Τούρκος ΝΒΑερ, Ενές Καντέρ, συμμετείχε στις διαδηλώσεις στη Βοστώνη, για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, φορώντας τη φανέλα των Σέλτικς και απευθύνοντας μάλιστα και μήνυμα στους διαδηλωτές.

Είναι γνωστή η ευαισθησία, αλλά και η πολιτικοποιημένη στάση του Ενές Καντέρ, σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Τούρκος άσος των Σέλτικς βρέθηκε στους δρόμους της Βοστώνης μαζί με χιλιάδες διαδηλωτές, ώστε να διαμαρτυρηθεί για το ρατσισμό που δέχονται οι μαύροι στις ΗΠΑ και κορυφώθηκε με την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό την περασμένη εβδομάδα, πυροδοτώντας μία έκρυθμη κατάσταση σε όλη τη χώρα.

Ο Καντέρ φορώντας μάσκα αλλά και τη φανέλα των Σέλτικς, όπου αγωνίζεται, πήρε μάλιστα το λόγο, μιλώντας στους διαδηλωτές και εκφράζοντας ανοιχτά τις θέσεις του και τα συναισθήματά του.

“Ονομάζομαι Ενές Καντέρ και αγωνίζομαι στους Μπόστον Σέλτικς. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνετε. Πραγματικά, το εκτιμώ. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι πως χρειαζόμαστε μία αλλαγή. Και η αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει. Συγκινούμαι, αλλά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι ζωές των μαύρων μετρούν”, είπε χαρακτηριστικά ο Καντέρ, πριν ο κόσμος ξεκινήσει να φωνάζει μαζί του το σύνθημα “I can’t breathe”.

