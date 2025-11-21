Ο Καντονά ανακήρυξε τον Μαραντόνα κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών

Ο Ερίκ Καντονά απάντησε στο ερώτημα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, σε ερώτηση που του έγινε σε ραδιοφωνική εκπομπή στη Γαλλία. Η απάντησή του ήταν σαφής με τον Μαραντόνα να είναι ο καλύτερος για τον Γάλλο πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είναι ο GOAT για τον Ερίκ Καντονά, ο οποίος δεν έβαλε ούτε τον Λιονέλ Μέσι, ούτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη συζήτηση. Χαρακτηριστικά είπε, «κάποιοι μιλούν για τον Μέσι και τον Ρονάλντο, αλλά για εμένα ο κορυφαίος ήταν ο Μαραντόνα, ξεπερνώντας και τον Πελέ».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ερίκ Καντονά

«Κάποιοι λένε πως ο Πελέ ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, όχι όμως για εμένα. Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων όσων έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο Ντιέγκο πήρε ουσιαστικά μόνος του το Μουντιάλ το 1986, στη συνέχεια τον πολέμησαν, έχασε δύσκολα το 1990 και μετά στο Μουντιάλ του 1994 ενδεχομένως να το είχε πάρει και πάλι εάν δεν είχε τιμωρηθεί.

Η μεγάλη του διαφορά με τον Πελέ ήταν πως ο Μαραντόνα δεν είχε γύρω του μεγάλους ποδοσφαιριστές, αντίστοιχης ποιότητας. Επρεπε εκείνος να κουβαλήσει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Εάν αφαιρούσες τον Μαραντόνα από εκείνες τις ομάδες της Αργεντινής δεν θα είχε πάρει το Μουντιάλ, αντίθετα με τη Βραζιλία που και χωρίς τον Πελέ θα το είχε κατακτήσει»