Ο Καραλής «πέταξε» πάνω από τα 6 μέτρα και κέρδισε το μίτινγκ του Λιεβέν στη Γαλλία

Ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στο διεθνές μίτινγκ του Λιεβέν στη Γαλλία κάνοντας το πρώτο του φετινό άλμα στο επί κοντώ πάνω από τα έξι μέτρα κερδίζοντας τη διοργάνωση.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα περνώντας εύκολα τα 5.70μ. και συνέχισε στα 5.90μ, όπου τα πέρασε και πάλι με την πρώτη του προσπάθεια. Ο Έλληνας αθλητής πέρασε με τη μία και τα 6μ. αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 6.07μ ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Καραλή στη Γαλλία, κάνοντας τρία αποτυχημένα άλματα, κάτι όμως που δεν επηρέασε τη νίκη του, αφού κανείς άλλος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6μ.

Ο επόμενος αγώνας του Έλληνα αθλητή θα γίνει την Κυριακή (22/02/26) στο Κλερμόν Φεράν, μίτινγκ που διοργανώνει ο Ρενό Λαβιλενί. Εκεί, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά φέτος τον Μόντο Ντουπλάντις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελική κατάταξη

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6.00μ (φετινό ρεκόρ)

Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.90μ (φετινό ρεκόρ)

Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) – 5.90μ (=φετινό ρεκόρ)

Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) – 5.80μ

Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 5.80μ

Έρνεστ Τζον Ομπιένα (Φιλιππίνες) – 5.70μ

Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5.60μ

Μένο Φλον (Ολλανδία) – 5.60μ

Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5.45μ

Ρομπέν Εμίγκ (Γαλλία) – 5.45μ