Ο Κάιρι Ίρβινγκ έχει τις δικές… ιδιαίτερες απόψεις για κάποια θέματα. Ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς μας έχει -κατά καιρούς- εκπλήξει με τις θεωρίες συνωμοσίας που υιοθετεί και κατάφερε να συγκεντρώσει για μια ακόμα φορά τα βλέμματα, με ένα του ποστάρισμα.

Από τα μικροτσίπ μέσα στα εμβόλια για τον κορονοϊό, μέχρι τη θεωρία της “επίπεδης γης” και “το πλάνο του σατανά να συνδέσει τους μαύρους σε έναν υπολογιστή”. Ο Κάιρι Ίρβινγκ μας έχει αφήσει αρκετές φορές με το… στόμα ανοικτό, εκφράζοντας – υιοθετώντας κάποιες ακραίες θεωρίες.

Ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς κατάφερε να έρθει και πάλι στην επικαιρότητα, για ανάλογο λόγο. Ο Ίρβινγκ ανήρτησε βίντεο γνωστού Αμερικανού συνομωσιολόγου από το μακρινό 2002 που μας… προειδοποιούσε για το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άελξ Τζόουνς αναφέρει στο συγκεκριμένο βίντεο: «Υπάρχουν διεφθαρμένά βασίλεια που χειραγωγούν, υπάρχουν μυστικές κοινωνίες, υπάρχουν ολιγαρχίες σε όλη την ιστορία και υπάρχει ένας τυρρανικός οργανισμός που αποκαλείται νέα τάξη πραγμάτων που απελευθερώνει ασθένειες και ιούς και πληγές πάνω μας».

Kyrie Irving just posted a video clip entitled “Never Forget – Alex Jones Tried To Warn Us” with Jones claiming back in 2002 that a “New World Order” would release “plagues upon us…” pic.twitter.com/sz2Ps7Fbrn