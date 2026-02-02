Ο Καρίμ Μπενζεμά ανακοινώθηκε από την Αλ Χιλάλ

Ο Καρίμ Μπενζεμά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ, καθώς εδώ και λίγο καιρό είχε μεγάλη διαφωνία με την Αλ Ιτιχάντ, σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η Αλ Ιτιχάντ έκανε πρόταση την οποία ο Μπενζεμά θεώρησε προσβλητική και την απέρριψε. Ο Γάλλος σταρ ήταν θιγμένος από αυτά που του έδωσε η πρώην ομάδα του και θεώρησε ότι ισοδυναμούσε με το να αγωνίζεται δωρεάν στο σύλλογο, με την Αλ Χιλάλ να καραδοκεί.

Η Αλ Χιλάλ εκμεταλλεύτηκε, λοιπόν, την ευκαιρία αυτή και έκανε δικό της τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπενζεμά πλέον θα αγωνίζεται στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, υπό τις οδηγίες του Σιμόνε Ιντζάγκι και θα έχει για συμπαίκτες σπουδαίους αθλητές, όπως οι Νούνιες, Κουλιμπαλί και Νέβες.

Με τη φανέλα της ΑΛ Ιτιχάντ σε 83 συμμετοχές πέτυχε 54 γκολ και έδωσε 17 ασίστ. Την προηγούμενη χρονιά πανηγύρισε και τον νταμπλ με την πρώην ομάδα τους, όντας ο ηγέτης της.

Η μεταγραφή του έχει προκαλέσει την αντίδραση και του Ρονάλντο, που θεωρεί ότι δεν γίνεται ίση μεταχείριση από το fund που διαχειρίζεται 4 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Χιλάλ.

Η ομάδα του Ρονάλντο είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έναν βαθμό πίσω από την Αλ Χιλάλ και αναμένεται μάχη ανάμεσα στους δύο πρωην συμπαίκτες.