Ο Καρμέλο Άντονι απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα να δουλέψουμε»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήθελε να δουλέψει με τον Καρμέλο Άντονι και ο Αμερικανός θρύλος του NBA εμφανίστηκε έτοιμος να τον βοηθήσει όποτε το χρειαστεί.

Ο Καρμέλο Άντονι κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ότι θέλει να μάθει από αυτόν περισσότερα για τομείς του παιχνιδιού όπως το mid-range και το face-jump, προσκαλώντας τον για… δουλειά.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς και των Νιου Γιορκ Νικς τόνισε τα εξής: “Ο Γιάννης είναι ένας μαθητής του αθλήματος. Βλέπεις ότι πήρε κάτι από αυτόν, κάτι από εκείνον και τα συνδύασε όλα μαζί. Είπε θέλω την Mamba Mentallity (σ.σ. του Κόμπι Μπράιαντ), θέλω τη δύναμη για να τρέχω γρήγορα, να πηδάω ψηλά και να καρφώνω όπως ο Λεμπρόν. Πήγε στον Γκαρνέτ για να δουλέψουν το παιχνίδι στο post.

Melo says he’s ready to work out with Giannis



“Let’s work.”



(@7PMinBrooklyn )



pic.twitter.com/hprZpdXtrQ — NBACentral (@TheDunkCentral) September 26, 2025

Πας στους σωστούς ανθρώπους και διαλέγεις τους Avengers για το παιχνίδι σου. Θα πάρω λίγο από όλους. Θέλω αυτό από τον Μέλο. Δεν μπορώ να το πάρω από κάποιον άλλον. Πρέπει να δουλέψω πραγματικά με εκείνον για να πάρω αυτό που πραγματικά θέλω. Αυτό έχει ανάγκη. Χρειάζεται τον Μέλο (σ.σ. γέλια). Ας δουλέψουμε”.