Ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα πρέπει να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής λόγω καρτών στον Παναθηναϊκό

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι συμπλήρωσε κάρτες στο Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Super League και πλέον θα κληθεί να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του.

Μετά από ένα επιθετικό φάουλ και διαμαρτυρία στο 88ο λεπτό του αγώνα Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet, ο Κάρολ Σφιντέρσκι αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, η οποία και ήταν η τρίτη της σεζόν για τον ίδιο.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μείνει εκτός για μία αγωνιστική, με τους “πράσινους” να έχουν μπροστά τους κατά σειρά τα εξής παιχνίδια: ΟΦΗ (εκτός έδρας), Άρης (εντός έδρας), ΟΦΗ (εντός έδρας) και Λεβαδειακός (εκτός έδρας).