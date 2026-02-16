Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα πρέπει να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής λόγω καρτών στον Παναθηναϊκό

Εκτός θα μείνει σε ένα από τα 4 επόμενα παιχνίδια της ομάδας του ο Πολωνός επιθετικός
Ο Σφιντέρσκι
Ο Σφιντέρσκι στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι συμπλήρωσε κάρτες στο Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Super League και πλέον θα κληθεί να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του.

Μετά από ένα επιθετικό φάουλ και διαμαρτυρία στο 88ο λεπτό του αγώνα Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet, ο Κάρολ Σφιντέρσκι αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, η οποία και ήταν η τρίτη της σεζόν για τον ίδιο.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μείνει εκτός για μία αγωνιστική, με τους “πράσινους” να έχουν μπροστά τους κατά σειρά τα εξής παιχνίδια: ΟΦΗ (εκτός έδρας), Άρης (εντός έδρας), ΟΦΗ (εντός έδρας) και Λεβαδειακός (εκτός έδρας).

