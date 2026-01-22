Αθλητικά

Ο Κασεμίρο ανακοίνωσε το τέλος του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Θα αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι ο Κασεμίρο
Ο Κασεμίρο βγάζει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Κασεμίρο βγάζει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κασεμίρο αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν και έκανε επίσημα γνωστό το γεγονός, με μία ανάρτησή του στα social media.

Μετά από μία τετραετία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κασεμίρο δεν σκοπεύει να συνεχίσει στους “κόκκινους διαβόλους” και όλα δείχνουν ότι θα φύγει από την Αγγλία, αναζητώντας αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε σχετικά τα εξής: «Να ξέρεις πότε τελειώνουν τα στάδια. Να ξέρεις πότε να πεις αντίο, όταν νιώθεις ότι θα σε θυμούνται και θα σε σέβονται για πάντα. Τέσσερις μήνες για να δώσω τα πάντα για αυτό το σήμα και για τον στόχο μας.

Αιώνιος σεβασμός και αγάπη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους υπέροχους οπαδούς της. Για πάντα Κόκκινος Διάβολος».

Αθλητικά
