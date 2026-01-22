Ο Κασεμίρο ανακοίνωσε το τέλος του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κασεμίρο αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν και έκανε επίσημα γνωστό το γεγονός, με μία ανάρτησή του στα social media.

Μετά από μία τετραετία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κασεμίρο δεν σκοπεύει να συνεχίσει στους “κόκκινους διαβόλους” και όλα δείχνουν ότι θα φύγει από την Αγγλία, αναζητώντας αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε σχετικά τα εξής: «Να ξέρεις πότε τελειώνουν τα στάδια. Να ξέρεις πότε να πεις αντίο, όταν νιώθεις ότι θα σε θυμούνται και θα σε σέβονται για πάντα. Τέσσερις μήνες για να δώσω τα πάντα για αυτό το σήμα και για τον στόχο μας.

Knowing when stages come to an end.



Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever.



Four months to give my all for this badge and for our goal.



Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans.



Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

Αιώνιος σεβασμός και αγάπη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους υπέροχους οπαδούς της. Για πάντα Κόκκινος Διάβολος».