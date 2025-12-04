Ο Κένεθ Φαρίντ για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό: Θα επανέλθω όταν υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο

Ο Κένεθ Φαρίντ μπήκε πριν από λίγο καιρό στον Παναθηναϊκό, ξεχώρισε με το “καλημέρα”, βοήθησε το “τριφύλλι” να ανέβει… επίπεδο μέσα στη ρακέτα και παράλληλα ενθουσίασε τους φίλους της ομάδας.

Ο Κένεθ Φαρίντ απάντησε στις ερωτήσεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο “Club 1908” και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του στην ομάδα. Όταν ο Αμερικανός σέντερ ρωτήθηκε για το αν θα αλλάξει το logo Μanimal από κόκκινο και πράσινο, απάντησε πως θα επανέλθει όταν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις που έκανε ο Φαρίντ:

Ποιος είναι ο πιο αστείος στην ομάδα;

“Και ο Χουάντσο είναι πολύ αστείος για εμένα. Ήταν αστείο στην αρχή στο NBA, γιατί δε μιλούσε αγγλικά. Αυτό ήταν αστείο. Κοιτούσε γύρω-γύρω, ‘τι να κάνω’, ήταν αστείο”. Αλλά τώρα καταλαβαίνει αγγλικά φυσικά, τη δική του γλώσσα, καταλαβαίνει ελληνικά περισσότερο. Είναι όμορφο να τον βλέπεις να ανθίζει στον άνθρωπο που είναι, ακόμα έχει ανθρωπιά και χιούμορ”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάρφωμα η τάπα;

“Δύσκολο. Ξέρεις, αγαπώ και τα δύο, αλλά είμαι πιο αμυντικός τύπος, οπότε θα πούμε τάπα”.

Σχεδιάζεις να αλλάξει το logo του Manimal από κόκκινο σε πράσινο;

“Θα επανέλθω όταν υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο”.