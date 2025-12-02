Αθλητικά

Ο Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP Νοεμβρίου στη Euroleague

Εντυπωσίασε τους πάντες με το “καλημέρα” και κέρδισε και το πρώτο του “παράσημο” στη Euroleague
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό είχε άμεσο αντίκτυπο και η εξαιρετική του απόδοση του χάρισε το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου στη Euroleague.

Υπογράφοντας στις 9 Νοεμβρίου, ο Κένεθ Φαρίντ δεν έχασε χρόνο για να εξελιχθεί κομβικό παίκτη για την ομάδα, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώσει τον μήνα Νοέμβριο με ρεκόρ 4-0 και να αναρριχηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Φαρίντ είχε μέσο όρο 13,5 πόντους με 64.5% ευστοχία, 7,5 ριμπάουντ – ανάμεσά τους 4 επιθετικά – και 2 μπλοκ ανά αγώνα τον Νοέμβριο. Η ασταμάτητη ενέργεια και το αθλητικό του πάθος ήταν εμφανή, καθώς τερμάτισε δεύτερος στα μπλοκ και έκτος στα ριμπάουντ σε όλη τη Euroleague για τον μήνα.

Το βραβείο MVP του Μήνα βρίσκεται πλέον στην 20ή του σεζόν. Ο νικητής επιλέγεται από την Euroleague με βάση τη δική του απόδοση και της ομάδας του στον μήνα που εξετάζεται. Το βραβείο Νοεμβρίου βασίστηκε στους αγώνες από την 9η έως τη 13η αγωνιστική.

Ο Φαρίντ γίνεται ο όγδοος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατακτά το βραβείο, μετά τους: Γιάκα Λάκοβιτς (Φεβρουάριος 2005), Μάικ Μπατίστ (Νοέμβριος 2006), Ραμούνας Σισκάουσκας (Απρίλιος 2007), Δημήτρης Διαμαντίδης (Δεκέμβριος 2010, Μάρτιος-Απρίλιος 2012, Απρίλιος 2013), Κρις Σίνγκλετον (Μάρτιος 2017), Νικ Καλάθης (Μάρτιος 2019) και Κέντρικ Ναν (Απρίλιος 2024, Φεβρουάριος 2025).

Από την ημέρα που εντάχθηκε ο Φαρίντ, ο Παναθηναϊκός εκτοξεύτηκε στο 9-4, ισοβαθμώντας στην κορυφή της Euroleague στο τέλος Νοεμβρίου.

“Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην ομάδα για χρόνια”, δήλωσε στην Euroleague και στο πλαίσιο της ανάδειξής του ως ο κορυφαίος του μήνα, ο σέντερ του Παναθηναϊκού.

