Ο Κέντρικ Ναν ανέλυσε το τρίποντο με φάουλ που πέτυχε στο Μονακό – Παναθηναϊκός: «Ήταν τεράστιο καλάθι»

Ο Κέντρικ Ναν έφτιαξε μία επιθετική… ραψωδία πριν από λίγα 24ωρα στην έδρα τη Μονακό (37 πόντοι με 5/5 τρίποντα), και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να φτάσει στη νίκη (88-76), σημειώνοντας κάποια “μεγάλα”, δύσκολα και εντυπωσιακά καλάθια.

Ο Κέντρικ Ναν ανέλυσε στην κάμερα της Euroleague το απίθανο τρίποντο και φάουλ που πέτυχε στην αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της διοργάνωσης (στο οποίο πανηγύρισε, ξαπλωμένος στο παρκέ, αμέσως μετά την επίτευξή του) τη στιγμή που έληγε ο χρόνος της επίθεσης του Παναθηναϊκού.

“Τελείωνε ο χρόνος. Η μπάλα μπήκε στο παρκέ από επαναφορά και ερχόμουν από το πίσω μέρος του παρκέ. Έπρεπε να βρω το καλύτερο σουτ που μπορούσα. Πήγα από τα αριστερά προς τα δεξιά, μετά έκανα ένα spin ξανά προς τα αριστερά. Και μετά σηκώθηκα και σούταρα για τρίποντο. Ο αμυντικός ήρθε από κάτω μου, ήταν καλάθι και φάουλ. Πήγα 1vs1 με τον αμυντικό μου, υπήρχε ένα screen, αλλά είμαι προικισμένος στο πώς να σουτάρω την μπάλα. Επίσης, είχα εξαιρετική οπτική επαφή με το καλάθι. Πιθανότατα έπρεπε να παίξουν με παγίδα εναντίον μου εκεί, αλλά σηκώθηκα και έβαλα το τρίποντο και φάουλ” ανέφερε αρχικά ο Κέντρικ Ναν.

