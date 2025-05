Ο Κέντρικ Ναν δήλωσε «πεινασμένος» για το back to back του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Ο Κέντρικ Ναν σε δηλώσεις του στο CLUB 1908 αναφέρθηκε στην «πείνα» που έχει για να κατακτήσει ακόμα μία Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ (23/05/25, 18:00, Newsit.gr) στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, με μοναδικό στόχο να επαναλάβει την περσινή εμφάνιση κόντρα στους Τούρκους και ο Κέντρικ Ναν φαίνεται πως είναι απόλυτα έτοιμος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Για τη δεύτερη σερί πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Fοur: «Θέλω να κάνω την πρόκριση στο Final Four κανονικότητα. Είναι απαραίτητο. Και μετά να κάνουμε τη δουλειά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είμαστε έτοιμοι για αυτό».

Για το έαν ο Αταμάν έχει μοιραστεί μαζί του το μυστικό για το back-to-back: «Όχι, δεν μου έχει πει το μυστικό, όμως νομίζω ότι το ξέρω. Είναι το να είσαι πιο πεινασμένους από όλους. Πρέπει να βγεις εκεί έξω και να το θέλεις περισσότερο. Θέλει συλλογική προσπάθεια για να το καταφέρεις. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Είναι δύο παιχνίδια. Δεν είναι σειρά αγώνων. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα στο παρκέ».

Για την «πείνα» του ενόψει Final Four: «Λιμοκτονώ. Δεν έχω φάει εδώ και εβδομάδες».

Για το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι: «Θα ηγηθώ της ομάδας μου. Θα είμαι ομιλητικός. Θα είμαι προετοιμασμένος, απόλυτα συγκεντρωμένος, χωρίς να παραλείπω βήματα. Πνευματικά και σωματικά έτοιμος, για να πάω να κερδίσω δύο αγώνες».

Για την πίεση που υπάρχει: «Δεν ξέρω. Η πίεση είναι καλό πράγμα, αν ρωτάς εμένα. Όμως, δεν είμαι φίλος της πίεσης. Είμαστε προετοιμασμένοι για στιγμές σαν αυτή και τώρα είναι η ώρα να φανεί η δουλειά που έχουμε κάνει.Τα παιδιά έχουν δουλέψει όλη τη σεζόν. Ήμασταν αρκετά σταθεροί, χτίσαμε τη χημεία μας. Είχαμε όμως και τα σκαμπανεβάσματά μας, τις δύσκολες στιγμές μας. Έχουμε δει τα παιδιά στα πάνω τους και στα κάτω τους. Τώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κερδίσουμε δύο παιχνίδι.

Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, όσο μια σειρά playoffs. Δύο παιχνίδια. Θα πάμε εκεί και θα το απολαύσουμε. Θα είμαστε έτοιμοι για αυτή τη στιγμή. Κάποιες φορές οι ομάδες ή οι παίκτες ζορίζονται λίγο σε τέτοιες στιγμές. Τώρα είναι το καλύτερο σημείο της σεζόν για εμάς. Οπότε περνάμε καλά, μπαίνουμε στο γήπεδο ενθουσιασμένοι και γεμάτοι ενέργεια, έτοιμοι να τελειώσουμε τη δουλειά».

Για το έξτρα κίνητρο λόγω των δυσκολιών με τους τραυματισμούς στη σεζόν: «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για αυτούς. Όπως είπα, είμαστε η τέλεια ομάδα, που έχει χτιστεί για στιγμές σαν αυτή. Έχουμε παίκτες που είναι εκεί σε κάθε στιγμή. Όταν φωνάξεις το νούμερό τους, είναι έτοιμοι.

Οι ψηλοί ήταν έτοιμοι όταν τραυματίστηκε ο Λεσόρ ή ο Γιούρτσεβεν μέσα στη σεζόν. Ήρθε ο Γκέιμπριελ για να γεμίσει κάποια μεγάλα παπούτσια. Ήταν δεύτερη φύση για αυτόν. Ήταν έτοιμος για αυτό. Γενικά έχουμε παίκτες που είναι έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή. Αυτό είναι φοβερό. Όταν όλα κρίνονται στα δύο τελευταία παιχνίδια, όλα μπορούν να συμβούν».

Για το τι θα κάνει αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός την EuroLeague: «Το σκέφτομαι ακόμα. Κατεβάζω ιδέες. Σίγουρα θα έχω κάτι για εσάς. Μετά το back-to-back θα έχω σίγουρα κάτι για εσάς. Μην ανησυχείτε!»

@nunnbetter_ opens up exclusively on CLUB 1908 ahead of the Final Four, sharing his mindset, the team’s preparation and what it really means to be “starving” for the moment!



https://t.co/CH05G42t44… pic.twitter.com/zkQcAoe6qD