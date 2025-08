Ο Κέντρικ Ναν γιόρτασε τα 30α γενέθλιά του με πράσινη τούρτα MVP

O Κέντρικ Ναν έκλεισε τα 30 και γιόρτασε τα γενέθλια του στο Σικάγο με μία άκρως μπασκετική τούρτα που είχε πινελιά Παναθηναϊκού.

Ο Κέντρικ Ναν διοργάνωσε ένα πριβέ πάρτι στο Σικάγο για τα γενέθλιά του, το οποίο είχε ζωντανή μουσική, αλλά και μια ιδιαίτερη τούρτα.

Ο MVP της περσινής Euroleague έσβησε μια χρυσή τούρτα με τη λέξη MVP πάνω της, αλλά και την φιγούρα του ίδιου να πανηγυρίζει ένα εύστοχο τρίποντο με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

A birthday party full of MVPs: Kendrick Nunn celebrated his 30th birthday with an MVP-themed cake



Via: @Felixflores87 #basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #olympiacosbc #euroleague #greece pic.twitter.com/aJVMj716kC