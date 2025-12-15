Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI

Με ένα σοβαρό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία, καθώς ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Φενερμπαχτσέ (16/12/25, 19:45, Newsit.gr Novasports 4) θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Ο Κέντρικ Ναν αφού γύρισε λίγο τον αστράγαλό του, πήγε κατευθείαν για θεραπέια, προκειμένου να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να μη χάσει την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε, στην οποία ο Παναθηναϊκός καλείται να κερδίσει για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν μετά από μεγάλη απουσία και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την κατάσταση του Αμερικανού. Πάντως, ο τραυματισμός του Ναν δεν εμπνέει ανησυχία και η συμμετοχή του θα κριθεί το πρωί της Τρίτης (16/12/25).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
218
167
109
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo