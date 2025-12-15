Ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ

Με ένα σοβαρό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία, καθώς ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Φενερμπαχτσέ (16/12/25, 19:45, Newsit.gr Novasports 4) θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Ο Κέντρικ Ναν αφού γύρισε λίγο τον αστράγαλό του, πήγε κατευθείαν για θεραπέια, προκειμένου να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να μη χάσει την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε, στην οποία ο Παναθηναϊκός καλείται να κερδίσει για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν μετά από μεγάλη απουσία και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την κατάσταση του Αμερικανού. Πάντως, ο τραυματισμός του Ναν δεν εμπνέει ανησυχία και η συμμετοχή του θα κριθεί το πρωί της Τρίτης (16/12/25).