Ο Κέντρικ Ναν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του

Ταξίδι «αστραπή» θα κάνει ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20/3/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) στη Euroleague, χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος και χρειάστηκε να φύγει εσπευσμένα για την πατρίδα του.

Η γιαγιά του Κέντρικ Ναν έφυγε από τη ζωή και ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε για τις ΗΠΑ, ώστε να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Ο ηγέτης του “τριφυλλιού” πήρε σχετική άδεια από την ομάδα και σκοπεύει να επιστρέψει μία ημέρα πριν το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρας, ώστε να τεθεί κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αθλητικά
