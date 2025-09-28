Αθλητικά

Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού επέλεξε να φορέσει τα «χρυσά» παπούτσια του Λεμπρόν Τζέιμς

Πανέτοιμος ο Αμερικανός για τη φετινή έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων
Βρισκόμαστε λίγο πριν το “τζάμπολ” της νέας αγωνιστικής σεζόν στη Euroleague και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την πρώτη “διαβολοβδομάδα” της χρονιάς με τα εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου (30.09.2025, 21:15) και Μπαρτσελόνα (03.10.2025, 21:15). Έτοιμος δείχνει και ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού ανυπομονεί να πατήσει στο glass floor του ΟΑΚΑ για την αυλαία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν παρουσιάσει στους διαδικτυακούς του φίλους τα νέα ολόχρυσα παπούτσια του με τα οποία θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν!

 
 
 
 
 
Ο Κέντρικ Ναν επέλεξε να φορά τα “Uncharted 40k LBJ” της Nike, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον Λεμπρόν Τζέιμς και το επίτευγμά του να σπάσει το φράγμα των 40.000 πόντων στην καριέρα του!.

