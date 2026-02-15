Αθλητικά

O Κεσάντ Τζόνσον των Μαϊάμι Χιτ ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό καρφωμάτων του NBA All Star Game

Ένα άστοχο κάρφωμα έκρινε τη νίκη στο διαγωνισμό καρφωμάτων του 2026
Ο Κεσάντ Τζόνσον
Ο Κεσάντ Τζόνσον με το βραβείο του διαγωνισμού καρφωμάτων / Reuters / Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Ο Κεσάντ Τζόνσον των Μαϊάμι Χιτ κατάφερε να κατακτήσει το διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game του NBA για τη σεζόν 2025-26, διαδεχόμενος τον… θρυλικό πλέον Μακ ΜακΚλάνγκ.

Παρότι δεν εντυπωσίασε με τα καρφώματά του, ο rookie των Μαϊάμι Χιτ, Κεσάντ Τζόνσον, εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά ένα κάθος του Κάρτερ Μπράιαντ των Σαν Αντόνιο Σπερς, για να φθάσει στη νίκη και να πάρει το βραβείο του All Star Game του NBA.

Ο Τζόνσον πέρασε ως δεύτερος στον τελικό, μετά από ένα φοβερό κάρφωμα πάνω από τον ράπερ Ε-40, που τον έφερε στους 45,4 βαθμούς και πίσω από τον Μπράιαντ που συγκέντρωσε 49,2 βαθμούς. Ο τελευταίος έκανε στη συνέχεια το μοναδικό κάρφωμα που πήρε το απόλυτο των 50 βαθμών, αλλά έμεινε στους 43 βαθμούς στο δεύτερο κάρφωμά του και επέτρεψε στον αντίπαλό του να του… κλέψει τη νίκη με δύο πιο εύκολα καρφώματα και 49,6 και 47,8 βαθμούς.

Ο Κεσάντ Τζόνσον έγινε έτσι ο νέος “Βασιλιάς” των καρφωμάτων στο NBA.

