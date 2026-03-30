Ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε τρίποντο σε κάδο σκουπιδιών στα αποδυτήρια της εθνικής Γαλλίας

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ένας σταρ του ποδοσφαίρου, ωστόσο φαίνεται ότι έχει ταλέντο και στο μπάσκετ.

Έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι με ποδοσφαιρική μπάλα σε ένα μικρό καλαθάκι που υπήρχε στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε στην αρχή με ντρίμπλες και στη συνέχεια εκτέλεσε με άκρως μπασκετικό στυλ, στέλνοντας την μπάλα χωρίς… περιπέτεια στο καλάθι.

Kylian Mbappé was so pleased with this shot



(via @equipedefrance)pic.twitter.com/XWXtcmBhKe — B/R Football (@brfootball) March 30, 2026

Στη συνέχεια ο 27χρονος επιθετικός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, κάνοντας σαν μικρό παιδί.