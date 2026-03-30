Αθλητικά

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε τρίποντο σε κάδο σκουπιδιών στα αποδυτήρια της εθνικής Γαλλίας

Ο Γάλλος επιθετικός πήρε την μπάλα ποδοσφαίρου και έδειξε ότι το έχει και στο μπάσκετ
Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ένας σταρ του ποδοσφαίρου, ωστόσο φαίνεται ότι έχει ταλέντο και στο μπάσκετ.

Έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι με ποδοσφαιρική μπάλα σε ένα μικρό καλαθάκι που υπήρχε στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε στην αρχή με ντρίμπλες και στη συνέχεια εκτέλεσε με άκρως μπασκετικό στυλ, στέλνοντας την μπάλα χωρίς… περιπέτεια στο καλάθι.

Στη συνέχεια ο 27χρονος επιθετικός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, κάνοντας σαν μικρό παιδί.

