Ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και το πανηγύρισε σαν τον Πορτογάλο

Έφτασε τα 59 γκολ μέσα στο 2025 ο Γάλλος σταρ της «Βασίλισσας»
Εμπαπέ
Ο πανηγυρισμός του Εμπαπέ/ REUTERS/Juan Barbosa

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος από παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε το χαρακτηριστικό «SIU» του Πορτογάλου.

Με το πέναλτι που έκανε γκολ κόντρα στη Σεβίλλη ο Εμπαπέ έφτασε τα 59 γκολ μέσα στο 2025 και ισοφάρισε την επίδοση του Ρονάλντο, που κρατούσε μέχρι το 2013. Ο 27χρονος επιθετικός αφιέρωσε στον πρώην σταρ της «Βασίλισσας» το γκολ του δείχνοντας τον απεριόριστο σεβασμό που τρέφει για εκείνον.

 

Μάλιστα, έκανε ανάρτηση στα social media γράφοντας «να πιστεύεις στα όνειρά σου» μαζί ένα στέμμα και μία κατσίκα, υποδεικνύοντας τον Πορτογάλο ως GOAT του ποδοσφαίρου.

