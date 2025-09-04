Συμβαίνει τώρα:
Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για εξετάσεις – Προβληματισμός στον ΠΑΟΚ

Ο Βούλγαρος εξτρέμ αποχώρησε από την Εθνική ομάδα της χώρας του
Ο Κιρίλ Ντεσπόνροφ σε αγώνα του ΠΑΟΚ
Ο Κιρίλ Ντεσπόνροφ σε αγώνα του ΠΑΟΚ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Τετάρτης (3/9/25) στην Εθνική Βουλγαρίας, με τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ να επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Παρότι ο Ντεσπόντοφ είχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε, κάνοντας και σχετικές δηλώσεις, τελικά η κατάσταση με τον Βούλγαρο ποδοσφαιριστή σημάνει συναγερμό στον ΠΑΟΚ. Όπως μάλιστα ενημερώθηκαν οι «ασπρόμαυροι» ο 28χρονος ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και γι αυτό τον λόγο δεν κατάφερε να βγάλει το πρόγραμμα της ομάδας.

Αυτό μάλιστα σημαίνει πως ο Ντεσπόντοφ θα χάσει τον σημερινό (4/9/25) αγώνα της Βουλγαρίας κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Αναφορικά με την κατάστασή του, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα αναλάβει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να γίνει γνωστό το ακριβές μέγεθος της ζημιάς του.

