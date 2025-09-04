Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για εξετάσεις – Προβληματισμός στον ΠΑΟΚ

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Τετάρτης (3/9/25) στην Εθνική Βουλγαρίας, με τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ να επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Παρότι ο Ντεσπόντοφ είχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε, κάνοντας και σχετικές δηλώσεις, τελικά η κατάσταση με τον Βούλγαρο ποδοσφαιριστή σημάνει συναγερμό στον ΠΑΟΚ. Όπως μάλιστα ενημερώθηκαν οι «ασπρόμαυροι» ο 28χρονος ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και γι αυτό τον λόγο δεν κατάφερε να βγάλει το πρόγραμμα της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό μάλιστα σημαίνει πως ο Ντεσπόντοφ θα χάσει τον σημερινό (4/9/25) αγώνα της Βουλγαρίας κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Αναφορικά με την κατάστασή του, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα αναλάβει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να γίνει γνωστό το ακριβές μέγεθος της ζημιάς του.