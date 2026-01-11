Αθλητικά

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ στο στόχαστρο της Μπεσίκτας

Προτάσεις από την Ιταλία θα εξετάσει ο Βούλγαρος γράφουν στην Τουρκία
Ντεσπόντοφ
Ο Ντεσπόντοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που αγωνίζεται από το 2023 στον ΠΑΟΚ έχει μπει στο στόχαστρο της Μπενφίκα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Μπαρίς Οζτούρκ, χωρίς όμως ο ίδιος να είναι ιδιαίτερα «ζεστός» να πέρει μεταγραφή στην τουρκική ομάδα.

Η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση στον Ντεσπόντοφ, που έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μεχρι το 2027, όμως ο Βούλγαρος δεν έχει ως προτεραιότητα τη μετακίνησή του πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου, ο παίκτης του ΠΑΟΚ θα εξετάσει προτάσεις από τη Serie A, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν για λογαριασμό της Κάλιαρι.

Τη φετινή σεζόν ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά έχει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 4 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ.

