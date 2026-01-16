Συμβαίνει τώρα:
Ο Κλέι Τόμπσον θέλει να πάει στους Λος Άντζελες Λέικερς αν αποχωρήσει από τους Ντάλας Μάβερικς

Οργιάζουν οι φήμες για το μέλλον του τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA
Ο Κλέι Τόμσον με τη φανέλα των Μάβερικς
Ο Κλέι Τόμσον με τη φανέλα των Μάβερικς / Reuters / Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Ο Κλέι Τόμπσον είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Ντάλας Μάβερικς και ο ίδιος φαίνεται να καλοβλέπει την περίπτωση των Λος Άντζελες Λέικερς, για τη συνέχεια της καριέρας του.

Οι Ντάλας Μάβερικς έχουν αλλάξει πλάνο μετά τον τραυματισμό του Καϊρί Ίρβινγκ και την απόκτηση του Κούπερ Φλαγκ, με αποτέλεσμα ο Κλέι Τόμπσον να μην… κολλάει πλέον στο χρονοδιάγραμμα της ομάδας.

Κάπως έτσι, έχουν αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του, με το ESPN να υποστηρίζει ότι η δική του επιθυμία είναι να βρεθεί στο πλευρό των Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

