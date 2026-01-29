Ο Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε στο Λιόν – ΠΑΟΚ και θα χάσει το επόμενο ματς του «δικεφάλου» στο Europa League

Λιόν και ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν το πρώτο τους ημίχρονο στο “Groupama Stadium” μένοντας στο 1-1, με τον “δικέφαλο του Βορρά” να μένει με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από την Λιόν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, ζητώντας φάουλ στην αρχή της φάσης και στο 35′ δέχθηκε την πρώτη του κίτρινη κάρτα.

Στο 40′ όμως ο Κωνσταντέλιας δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, για φάουλ στο χώρο του κέντρου και άφησε τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλο “πονοκέφαλο” για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού θα στερηθεί τον Κωνσταντέλια στο πρώτο ματς του ΠΑΟΚ, στην επόμενη φάση του Europa League