Αθλητικά

Ο Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε στο Λιόν – ΠΑΟΚ και θα χάσει το επόμενο ματς του «δικεφάλου» στο Europa League

Δυο κίτρινες σε πέντε λεπτά δέχθηκε το "αστέρι" της ομάδας του Λουτσέσκου
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Λιόν και ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν το πρώτο τους ημίχρονο στο “Groupama Stadium” μένοντας στο 1-1, με τον “δικέφαλο του Βορρά” να μένει με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από την Λιόν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, ζητώντας φάουλ στην αρχή της φάσης και στο 35′ δέχθηκε την πρώτη του κίτρινη κάρτα.

Στο 40′ όμως ο Κωνσταντέλιας δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, για φάουλ στο χώρο του κέντρου και άφησε τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλο “πονοκέφαλο” για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού θα στερηθεί τον Κωνσταντέλια στο πρώτο ματς του ΠΑΟΚ, στην επόμενη φάση του Europa League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
55
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo