Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολούθησε το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague και στο Telekom Center Athens βρέθηκε και ο γνωστός τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, συγκεντρώνει κάθε φορά το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ και το Telekom Center Athens ήταν κατάμεστο, με τους “πράσινους” να έχουν ανακοινώσει εδώ και μήνες sold out.

Αρκετοί ήταν έτσι και οι διάσημοι στις κερκίδες, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να γίνεται από νωρίς αντιληπτός στις θέσεις των VIP, όντας και γνωστός οπαδός του μπάσκετ.