Ο Κωνσταντίνος Φίλης υποψήφιος για την προεδρία του ΣΕΓΑΣ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και αναλυτής διεθνών θεμάτων, Κωνσταντίνος Φίλης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΕΓΑΣ.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης στοχεύει στη νίκη στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ, οι οποίες προβλέπεται να γίνουν εντός του 2024 και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την υποψηφιότητα του έχει ανακοινώσει και ο Γιάννης Νικολάου, ενώ η νυν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κάποια ανακοίνωση.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, με βίντεο που ανέβασε, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου της ομοσπονδίας στίβου.

“Εκφράζοντας μια μεγάλη ομάδα σωματείων και στελεχών του στίβου από ολόκληρη την Ελλάδα, ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία του ΣΕΓΑΣ, ως πρώτος μεταξύ ίσων, στην Ενωτική Κίνηση Στίβου.

Μία Κίνηση ενότητας και συλλογικότητας, που υπερβαίνει αντιθέσεις του παρελθόντος.

Μια Κίνηση με σχέδιο και ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τον στίβο.

Μία κίνηση με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας του ΣΕΓΑΣ και την επαναφορά της ενωτικής αντίληψης και της εξωστρέφειας, που υπηρέτησαν με επιτυχία ο Βασίλης Σεβαστής και ο Κώστας Παναγόπουλος.

Από μικρό παιδί βρίσκομαι στα στάδια. Το μπάσκετ ήταν η κύρια ενασχόλησή μου, αλλά τα νεανικά μου χρόνια, ήμουν και αθλητής στίβου, με προπονητή τον αείμνηστο Ηλία Μελισσαρόπουλο. Παρακολουθούσα στίβο από τα νεανικά μου χρόνια και πολύ πιο συστηματικά από το 2010, όταν ο πρόεδρος της ΔΟΕ με επέλεξε ως Διευθυντή του Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, αλλά, βεβαίως, και λόγω της συμμετοχής μου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Διαθέτω μακρά διοικητική εμπειρία, αλλά και ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών στον χώρο του αθλητισμού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θεωρώ απαραίτητες, για να προεδρεύσει κάποιος στη μεγαλύτερη και ιστορικότερη αθλητική ομοσπονδία της χώρας μας.

Πιστεύω στην ομαδική και συλλογική προσπάθεια. Η αξιοκρατία και ένα πλαίσιο κανόνων και κριτηρίων κοινά αποδεκτό, αποτελούν προϋπόθεση για την ορθή θεσμικά λειτουργία του ΣΕΓΑΣ. Επιζητώ και επιζητούμε τον πολλαπλασιασμό των δυνάμεων του στίβου και όχι τη διαίρεση τους. Η συμπεριληπτικότητα είναι μονόδρομος. Οι αποκλεισμοί αδιέξοδο.

Στα χρόνια που έρχονται, είναι αναγκαίο ο ΣΕΓΑΣ να επανέλθει στη θεσμική λειτουργία του. Οι ΕΑΣ να αποκατασταθούν στον ρόλο που τους αρμόζει. Τα Σωματεία να ακούγονται, να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και η χρηματοδότηση τους να ενισχυθεί σταδιακά, με ανακατανομή των πόρων που ήδη υπάρχουν και προσθήκη νέων ίδιων εσόδων.

Αθλητές και προπονητές, όλοι και όχι κάποιοι, να έχουν άμεση πρόσβαση στη διοίκηση, να ακούγονται και να στηρίζονται με δικαιοσύνη και με συνέπεια. Η Ομοσπονδία να διεκδικήσει τις απαραίτητες για τον στίβο υποδομές και να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη χρήση των νέων εγκαταστάσεων που δημιουργούνται στο Ελληνικό και την Παιανία. Ο ΣΕΓΑΣ να αναβαθμίσει την παρουσία του σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο και να αναλάβει τη διεξαγωγή σημαντικών αγώνων.

Πάνω απ’ όλα, στα χρόνια που έρχονται, θεωρούμε αναγκαίο να επιτευχθεί στον ΣΕΓΑΣ η μέγιστη δυνατή ενότητα.

Η ανάγκη ενότητας, θεσμικής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης, οδήγησε στη δημιουργία της Ενωτικής Κίνησης Στίβου και στη δική μου υποψηφιότητα.

Καλώ όλες και όλους που αγαπούν το στίβο, να πορευτούμε μαζί, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, για να διεκδικήσουμε όσα ο Ελληνικός στίβος αξίζει και δικαιούται”.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης γεννήθηκε το 1977 στο Μαρούσι.

Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το μπάσκετ, αλλά και με το στίβο, υπό την καθοδήγηση του αείμνηστου Ηλία Μελισσαρόπουλου. Είναι μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 2010, με απόφαση του τότε πρόεδρου της ΔΟΕ, Ζάγκ Ρογκ, ορίστηκε Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, θέση την οποία κατέχει έως σήμερα. Είναι επίσης μέλος της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας καθώς και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας.

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι, επίσης, πρόεδρος του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Διετέλεσε Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, και Εκτελεστικός Διευθυντής του ίδιου φορέα.

Εκλέχθηκε Ανώτερο Συνεργαζόμενο Μέλος (SAM) στο St. Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και παράλληλα υπήρξε Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Εν συνεχεία, ανέλαβε ερευνητής στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2008 – 2010).

Είναι διαλέκτης στη Διπλωματική Ακαδημία, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, με πιο πρόσφατα τα βιβλία:

• “Ανατολική Μεσόγειος: Ολική επαναφορά”

• “Το Μέλλον της Ιστορίας. Πως ο πόλεμος της Ουκρανίας αλλάζει το παγκόσμιο τοπίο”

• “Διεκδικητικός Πατριωτισμός. Ανατομία μίας συζήτησης που δεν έγινε ποτέ”,

• “Η Ελλάδα στη γειτονιά της”

• “Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν”

• “A Closer Look at Russia and its Influence in the World” &

• “Πρόσφυγες, Ευρώπη Ανασφάλεια”.