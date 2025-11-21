Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέκτεινε τη συνεργασία του με την Γκενκ μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο.

Δύο μέρες αφού έκλεισε τα 18 του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανανέωσε με την Γκενκ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανήκει στη βελγική ομάδα από το 2020 και από το 2024 αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας. Έχει 62 συμμετοχές με 3 γκολ και 12 ασίστ με τους «μπλε».

Οι Βέλγοι ξέρουν ότι πολλές ομάδες θα ενδιαφερθούν για την απόκτησή του, γι’ αυτό και έσπευσε να του ανανεώσει το συμβόλαιο, ούτως ώστε να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις και να πουλήσει τον Καρέτσα με όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσό.