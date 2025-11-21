Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Γκενκ

Μέχρι το 2029 υπέγραψε, σύμφωνα με τους Βέλγους, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός
Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας/EPA

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέκτεινε τη συνεργασία του με την Γκενκ μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο.

Δύο μέρες αφού έκλεισε τα 18 του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανανέωσε με την Γκενκ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανήκει στη βελγική ομάδα από το 2020 και από το 2024 αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας. Έχει 62 συμμετοχές με 3 γκολ και 12 ασίστ με τους «μπλε».

Οι Βέλγοι ξέρουν ότι πολλές ομάδες θα ενδιαφερθούν για την απόκτησή του, γι’ αυτό και έσπευσε να του ανανεώσει το συμβόλαιο, ούτως ώστε να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις και να πουλήσει τον Καρέτσα με όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
101
99
92
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo