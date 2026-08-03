Ολυμπιακός: Ο Μασούρας που πηγαίνει Σαουδική Αραβία και τα δημοσιεύματα για Ορτέγκα και Στρεφέτσα

Μια ακόμα ημέρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού εμπλέκονται σε μετεγγραφικά “σενάρια”. Γιώργος Μασούρας, Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Φρανσίσκο Ορτέγκα βρήκαν θέση σε δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Ο Γιώργος Μασούρας φαίνεται ότι το πολύ μέχρι την Πέμπτη (06.08.2026) θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Τα “σενάρια” τον στέλνουν στη NEOM

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Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, η Παλέρμο βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Οι δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον μια… ανάσα από τη συμφωνία!

Ήταν δεδομένο πως ο 29χρονος δεξιοπόδαρος εξτρέμ, που δεν ακολούθησε τους Πειραιώτες στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας καθώς δεν υπολογίζεται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα αποχωρούσε φέτος το καλοκαίρι από το ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Τέλος, ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, αναφέρει πως η Ρίβερ Πλέιτ αναμένεται να υποβάλλει άμεσα στους Πειραιώτες νέα πρόταση αγοράς του Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Οι δύο πλευρές να ψάχνουν την “χρυσή τομή” ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο 27χρονος αριστερός μπακ έχει πάρει το οριστικό “ΟΚ” από τον Ολυμπιακό για να αποχωρήσει από την ομάδα, εφόσον φυσικά καλυφθεί από την οικονομική πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ.