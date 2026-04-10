Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο στόχαστρο της Μίλαν

Οι «ροσονέρι» ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού
Ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ/ REUTERS/Maurice Van Steen

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις του και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ και η Μίλαν είναι μία από τις μεγάλες ομάδες που το καλοκαίρι θα κινηθούν για την απόκτησή του.

Το καλοκαίρι αναμένεται η Γκενκ να λάβει σωρεία προτάσεων για τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα με το ποσό πώλησης να αναμένεται να προσεγγίσει ή και να προσπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Μίλαν έχει εδώ και καιρό στη λίστα της τον Έλληνα διεθνή σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Ο Καρέτσας τη φετινή σεζόν έχει πετύχει τρία γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ με τη φανέλα της Γκενκ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. 

Μία ακόμη περίπτωση που απασχολεί τη Μίλαν για το καλοκαίρι είναι αυτή του Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν, σε περίπτωση που δεν έχει αίσιο τέλος το σίριαλ Καρέτσα.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
