Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέστη διάσειση και χάνει το Γκενκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το Europa League

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε στο κεφάλι στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος της Γκενκ με τη Σταντάρ Λιέγης μετά από σύγκρουση που είχε με αντίπαλό του που έφερε και την αναγκαστική αλλαγή του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υποβλήθηκε σε αξονική και σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί ήπια διάσειση, με την Γκενκ να προσωρά στην σχετική ενημέρωση.

Κάπως έτσι, Έλληνας εξτρέμ θα μείνει εκτός δράσης για λίγες ημέρες και θα απουσιάσει από την εντός έδρας ρεβάνς της Γκενκ μετην Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Βέλγοι έχουν το υπέρ τους 2-1 από το πρώτο παιχνίδι με τους Κροάτες, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.