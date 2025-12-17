Ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού πρώτος στόχος της Μπεσίκτας σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, είναι ο πρώτος στόχος της Μπεσίκτας και με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, οι Τούρκοι θα κάνουν την κίνησή τους στον Ολυμπιακό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο προπονητής της Μπεσίκτας, Σεργκέν Γιαλτσίν, έχει πολύ θετική άποψη για τον Κωνσταντή Τζολάκη και έχει δώσει την έγκριση για να γίνει πρόταση αγοράς από την Μπεσίκτας στον Ολυμπιακό.

Μέχρι 20.000.000 είναι διατεθειμένη να δώσει η Μπεσίκτας, με βάση όσα λέγονται στη γείτονα χώρα. Ένα ποσό που ίσως δεν ικανοποιεί τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι η αξία του τερματοφύλακά του είναι μεγάλη και το μέλλον του λαμπρό και πιθανότατα δε θα μείνει ικανοποιημένος με πρόταση κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, μιας και πρόσφατα πήρε πολύ μεγαλύτερο ποσό για τον Κωστούλα (περίπου 40.000.000 ευρώ + τα μπόνους), που είχε αγωνιστεί μόλις για μία σεζόν στους «ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα με τους Τούρκους, ο Τζολάκης είναι στο στόχαστρο και της Λίβερπουλ. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει 19 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με 10 clean sheet (παιχνίδια που έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του).

Μένει να φανεί αν ευσταθούν τα σενάρια από την Τουρκία και αν ο Ολυμπιακός και ο Τζολάκης είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να συμφωνήσουν με την Μπεσίκτας.