Ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη που… κατέβασε ρολά, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Καραϊσκάκης” και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League.
Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.
H σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα πορτιέρε, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Champions League.
Presenting your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/re8gUKiEX2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026
Ο Κωνστντής Τζολάκης ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.