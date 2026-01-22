Αθλητικά

Ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League

Ο Έλληνας πορτιέρε έκανε μια κορυφαία εμφάνιση, κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη που… κατέβασε ρολά, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Καραϊσκάκης” και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

H σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα πορτιέρε, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Champions League.

Ο Κωνστντής Τζολάκης ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
64
58
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo