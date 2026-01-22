Ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη που… κατέβασε ρολά, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Καραϊσκάκης” και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα πορτιέρε, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Champions League.

Ο Κωνστντής Τζολάκης ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.