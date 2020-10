Ο κορονοϊός χαλάει το “πάρτι” των Λέικερς! Συλλήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών σε πανηγυρισμούς (video)

Στην… αναμονή μπαίνουν οι πανηγυρισμοί των Λέικερς, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ, λόγω του κορονοϊού. Φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το «Staples Center», αλλά το… πάρτι που έστησαν δεν πήγε καλά.

Οι Λέικερς επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά από 10 χρόνια, αλλά οι δημόσιοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου έχουν μπει σε… αναμονή, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο Λος Άντζελες βρίσκονται σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού (υπάρχει αναστολή στις μεγάλες συγκεντρώσεις), κι έτσι δεν θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή παρέλαση από τους «λιμνανθρώπους».

Η Βανέσα Μπράιαντ για τον τίτλο των Λέικερς: “Μακάρι να ήταν εδώ ο Κόμπι κι η Τζίτζι” (pic)

«Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τον τίτλο με τους φιλάθλους μας, αλλά μετά από συζήτηση με τις τοπικές αρχές, συμφωνήσαμε όλοι πως η παρέλαση θα γίνει όταν θα είναι ασφαλές να πραγματοποιηθεί. Μέχρι τότε, ευχαριστούμε την οικογένεια των Λέικερς για την υποστήριξή τους», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

Να αναφέρουμε ότι περίπου 2.000 φίλοι των Λέικερς συγκεντρώθηκαν κοντά στο «Staples Center» την Κυριακή (11/10) το βράδυ, προκαλώντας… παρατράγουδα. Οι αστυνομικοί που ήταν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου δέχθηκαν επίθεση με μπουκάλια και πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ από αυτούς.

Οι Αρχές απάντησαν με χρήση πλαστικών σφαιρών, οι οποίες τραυμάτισαν δύο άτομα. 76 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία του βανδαλισμού, της παράνομης συγκέντρωσης και της άρνησης να διαλυθούν μετά από προτροπή της αστυνομίας. Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε πάνω από 30 κτίρια.

Los Angeles: Police have fired less than lethal rounds after Lakers fans threw fireworks on the streets.



Lakers fans threw bottles back in return. pic.twitter.com/qyIGkSs1HU