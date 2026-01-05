Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη

Ο ερχομός του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό έφερε τον Κώστα Αντετοκούνμπο στην πόρτα της εξόδου από τους Πειραιώτες.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, έπειτα από τη συμφωνία των ερυθρόλευκων με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Έλληνας σέντερ θα έχει ακόμα πιο περιορισμένο ρόλο στο ερυθρόλευκο ρόστερ, μιας και μπροστά του υπάρχουν πλέον οι Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ και έτσι αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός στον Άρη, ο οποίος έψαχνε για έναν ποιοτικό Έλληνα ψηλό.

Έτσι, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος της χρονιάς, με τον διεθνή σέντερ να αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Άρη σε GBL και Eurocup.