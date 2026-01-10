Ο Κώστας Μπίγαλης κυκλοφόρησε τραγούδι για τη μεγάλη του αγάπη με τίτλο «ΑΕΚάρα σ’ αγαπώ»

Ο Κώστας Μπίγαλης κυκλοφόρησε νέο τραγούδι για την ΑΕΚ, που είναι από τις μεγάλες αγάπες της ζωής του.

Το τραγούδι του Μπίγαλη για την ΑΕΚ έχει τίτλο «ΑΕΚάρα σ’ αγαπώ» και εκφράζει τα συναισθήματα ενός οπαδού που έχει ταξιδέψει παντού για την αγαπημένη του ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δηλώνει στο τραγούδι, σε στίχους του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, για τον Κώστα Μπίγαλη η ΑΕΚ είναι η ανάσα και η ζωή του.

Ο Κώστας Μπίγαλης έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη του για την Ένωση, λέγοντας ότι στο στάδιο «Νίκος Γκούμας» είχε εισιτήριο διαρκείας και ως είδωλα έβλεπε τους Θωμά Μαύρο και Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Μάλιστα, έπαιζε και ο ίδιος στις ακαδημίες της Ένωσης στα νιάτα του, ως κεντρικό χαφ.