Αθλητικά

Ο Κώστας Μπίγαλης κυκλοφόρησε τραγούδι για τη μεγάλη του αγάπη με τίτλο «ΑΕΚάρα σ’ αγαπώ»

Ο τραγουδιστής ερμηνεύει του στίχους του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, που είναι φίλαθλος της Ένωσης
ΑΕΚ
Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ/ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κώστας Μπίγαλης κυκλοφόρησε νέο τραγούδι για την ΑΕΚ, που είναι από τις μεγάλες αγάπες της ζωής του.

Το τραγούδι του Μπίγαλη για την ΑΕΚ έχει τίτλο «ΑΕΚάρα σ’ αγαπώ» και εκφράζει τα συναισθήματα ενός οπαδού που έχει ταξιδέψει παντού για την αγαπημένη του ομάδα.

Όπως δηλώνει στο τραγούδι, σε στίχους του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, για τον Κώστα Μπίγαλη η ΑΕΚ είναι η ανάσα και η ζωή του.

Ο Κώστας Μπίγαλης έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη του για την Ένωση, λέγοντας ότι στο στάδιο «Νίκος Γκούμας» είχε εισιτήριο διαρκείας και ως είδωλα έβλεπε τους Θωμά Μαύρο και Ντούσαν Μπάγεβιτς.

 

Μάλιστα, έπαιζε και ο ίδιος στις ακαδημίες της Ένωσης στα νιάτα του, ως κεντρικό χαφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
113
86
84
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo