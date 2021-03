Ο Κώστας Παπανικολάου ζει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Ο Έλληνας φόργουορντ, πριν από λίγες ώρες, έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύζυγος του, Αγγελική, έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Η οικογένεια του Έλληνα φόργουορντ και της ομάδας του Πειραιά μεγάλωσε, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να γνωστοποιεί τη χαρμόσυνη είδηση με ανάρτηση της στα social media και να στέλνει τις ευχές της στο ζευγάρι.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

🍼🎈🧸 Ο @K_pap16 και η σύζυγός του, Αγγελική, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδι! Σας ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία, γέλιο και ευτυχία!



Congratulations on your first baby!Wishing you all a lifetime of love, health, laughter and happiness together! pic.twitter.com/lIZCNjkA7V