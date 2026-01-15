Αθλητικά

Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 2.000 ασίστ στη Euroleague

Ο δεύτερος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο
Ο Κώστας Σλούκας έγραψε… ιστορία στο ματς του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μπάγερν, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” έφτασε τις 2.000 ασίστ στην καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ένα επίτευγμα που τον τοποθετεί σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ.

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε την ασίστ σε τρίποντο του Τζέντι Όσμαν, στη δεύτερη περίοδο του αγώνα του Παναθηναϊκού. Αυτή ήταν η υπ’ αριθμόν 2.000 ασίστ του αρχηγού των “πρασίνων” στην καριέρα του στην Euroleague.

O Σλούκας είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που το καταφέρνει. Ο μοναδικός που το είχε πετύχει μέχρι σήμερα ήταν επίσης Έλληνας: ο Νικ Καλάθης, ο οποίος μετρά 2.182 ασίστ σε 386 παιχνίδια, παραμένοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Για να φτάσει σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, ο 36χρονος Κώστας Σλούκας χρειάστηκε 448 παιχνίδια, στα οποία μοίρασε κατά μέσο όρο 4,5 ασίστ ανά εμφάνιση.

