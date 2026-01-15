Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 2.000 ασίστ στη Euroleague

Ο Κώστας Σλούκας έγραψε… ιστορία στο ματς του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μπάγερν, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” έφτασε τις 2.000 ασίστ στην καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ένα επίτευγμα που τον τοποθετεί σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ.

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε την ασίστ σε τρίποντο του Τζέντι Όσμαν, στη δεύτερη περίοδο του αγώνα του Παναθηναϊκού. Αυτή ήταν η υπ’ αριθμόν 2.000 ασίστ του αρχηγού των “πρασίνων” στην καριέρα του στην Euroleague.

O Σλούκας είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που το καταφέρνει. Ο μοναδικός που το είχε πετύχει μέχρι σήμερα ήταν επίσης Έλληνας: ο Νικ Καλάθης, ο οποίος μετρά 2.182 ασίστ σε 386 παιχνίδια, παραμένοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας.

@kos_slou joins the 2,000-assist club, becoming only the second player to do it pic.twitter.com/b4UKtSd4VS (@EuroLeague) January 15, 2026

History made!



Kostas Sloukas reaches 2,000 assists in EuroLeague action. Another incredible milestone for our captain!



2,000 assists of vision, leadership, and elite playmaking at the highest level!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/sTDgqx666O — Panathinaikos BC January 15, 2026

Για να φτάσει σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, ο 36χρονος Κώστας Σλούκας χρειάστηκε 448 παιχνίδια, στα οποία μοίρασε κατά μέσο όρο 4,5 ασίστ ανά εμφάνιση.