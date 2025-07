Ο Κώστας Σλούκας φόρεσε τη συλλεκτική φανέλα του Παναθηναϊκού για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος

Ο Κώστας Σλούκας φωτογραφήθηκε με τη συλλεκτική φανέλα που θα φορέσει ο Παναθηναϊκός στο 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, το οποίο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας.

Ο Κώστας Σλούκας ως αρχηγός του Παναθηναϊκού έβαλε την εμφάνιση που θα φορά με τους συμπαίκτες του, με τους «πράσινους» να αναφέρουν στην ανάρτηση που έκαναν στο twitter:

«Μετράμε τις ημέρες για τις εκπληκτικές στιγμές που πρόκειται να ζήσουμε στην Αυστραλία».

Our Captain, Kostas Sloukas, is looking good in our limited edition jersey – made exclusively, in cooperation with @adidasHoops for the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament.



Counting the days for the amazing moments we are going to live in Australia! #WeTheGreens… pic.twitter.com/YQzOvHvcN7