Στην Μπουντεσλίγκα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Κώστας Σταφυλίδης.

Ο 27χρονος αμυντικός ανακοινώθηκε από την περσινή πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος, Μπόχουμ και την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται δανεικός στη γερμανική ομάδα ως δανεικός από τη Χόφενχαϊμ.

Το συμβόλαιο του Σταφυλίδη με την Χοφενχάιμ έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2023 και η συμφωνία δανεισμού είναι για ένα έτος.

📝 The ink is dry: #meinVfL have signed Konstantinos #Stafylidis on a season-long loan from @tsghoffenheimEN. Welcome to anne Castroper, Stafy!😊 pic.twitter.com/9bML6pEo4K