Ο Κώστας Τσιμίκας είναι θετικός να πάει στην Ρόμα σύμφωνα με τον Fabrizio Romanο

Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ με τη Ρόμα να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, καθώς όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής μπακ – χαφ βλέπει με καλό μάτι την προοπτική των «τζιαλορόσι».

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν υπολογίζεται από την Λίβερπουλ, καθώς βρίσκεται τρίτος στην ιεραρχία των αριστερών μπακ πίσω από τους Μίλος Κέρκεζ και Άντριου Ρόμπερτσον, με αποτέλεσμα ο ίδιος να είναι με το ενάμισι πόδι εκτός «Anfield». Κάπου εκεί έρχεται η Ρόμα είναι μια από τις ομάδες που βλέπουν με καλό μάτι την προοπτική του «Τσίμι» ο οποίος έχει μια γεμάτη πενταετία με τους «ρεντς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, πέρα από τη Ρόμα, δύο ακόμη ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Έλληνα ποδοσφαιριστή χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει τα ονόματά τους μέχρι στιγμής.

Ο 28χρονος Έλληνας άσος έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το 2027, στην οποία βρίσκεται από τη σεζόν 2020/21.