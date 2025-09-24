Ο Κώστας Τσιμίκας έβγαλε φοβερή ασίστ στο Νις – Ρόμα για το δεύτερο γκολ των Ρωμαίων

Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε ντεμπούτο με τη Ρόμα στην Ευρώπη και έβαλε την… υπογραφή του στο ματς με τη Νις για τη League Phase του Europa League, αφού είχε την ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Η Ρόμα προηγήθηκε στην έδρα της Νις με γκολ του Ντίκα στο 53ο λεπτό του αγώνα και δύο λεπτά αργότερα, ο Κώστας Τσιμίκας έκανε σέντρα ακριβείας από αριστερά, για να πεταχτεί ο Μαντσίνι με προβολή και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των Ρωμαίων στο ματς.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ αποθεώθηκε έτσι από τους συμπαίκτες του, που τον αγκάλιασαν ένας ένας… χρεώνοντάς του το γκολ που έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της Ρόμα στη Νίκαια.

Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ.