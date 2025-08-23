Ο Κώστας Τσιμίκας προβάρει τη φανέλα της Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ φαίνεται ότι θα είναι ο επόμενος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Λίβερπουλ, παρότι έχει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Athletic, ο «Greek Scouser» αναζητάει τον επόμενη ομάδα του και αυτή δεν θα αγωνίζεται στην Premier League, καθώς ο Έλληνας μπακ δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα που έχει προσεγγίσει τον Κώστα Τσιμίκα είναι η Μαρσέιγ, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να είναι θετικός στο να αγωνιστεί στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Οι παράγοντες των Μασσαλών, Πάμπλο Λονγκόρια και Μεντί Μπενατιά, επιθυμούν να ολοκληρώσουν άμεσα τη μεταγραφή, με τον Κώστα Τσιμίκα να ετοιμάζει… βαλίτσες για Γαλλία.

Στα πέντε χρόνια παρουσίας του στη Λίβερπουλ, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει πραγματοποιήσει 118 συμμετοχές και έχει μοιράσει 18 ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Αγγλίας και δύο φορές το Λιγκ Καπ Αγγλίας.