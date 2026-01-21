Ο Κώστας Τσιμίκας στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν είναι στα πλάνα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι και είναι πιθανό να διακοπεί ο δανεισμός του από τη Ρομά, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να εξετάζει την περίπτωσή του.

Η Νότιγχαμ αναζητά αριστερό μπακ και η «Athletic» εμπλέκει τον Τσιμίκα στη μεταγραφική λίστα της αγγλικής ομάδας. Η ομάδα του Ντάις είναι πρόθυμη να αφήσει τον Κουιαμπιάνο να φύγει δανεικός και ο 29χρονος αμυντικός με εμπειρία από την Premier League είναι μία ιδανική περίπτωση.

Τη φετινή σεζόν ο Τσιμίκας έχει 15 συμμετοχές με τους «τζιαλορόσι», με μόλις 5 από αυτές να είναι ως βασικός. Ο Έλληνας μπακ έχει μοιράσει μία ασίστ με την ιταλική ομάδα.