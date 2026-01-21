Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Κώστας Τσιμίκας στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Σύμφωνα με το «Athletic» η αγγλική ομάδα εξετάζει τον διενθή αριστερό μπακ
Ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα/ (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν είναι στα πλάνα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι και είναι πιθανό να διακοπεί ο δανεισμός του από τη Ρομά, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να εξετάζει την περίπτωσή του.

Η Νότιγχαμ αναζητά αριστερό μπακ και η «Athletic» εμπλέκει τον Τσιμίκα στη μεταγραφική λίστα της αγγλικής ομάδας. Η ομάδα του Ντάις είναι πρόθυμη να αφήσει τον Κουιαμπιάνο να φύγει δανεικός και ο 29χρονος αμυντικός με εμπειρία από την Premier League είναι μία ιδανική περίπτωση.

Τη φετινή σεζόν ο Τσιμίκας έχει 15 συμμετοχές με τους «τζιαλορόσι», με μόλις 5 από αυτές να είναι ως βασικός. Ο Έλληνας μπακ έχει μοιράσει μία ασίστ με την ιταλική ομάδα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
316
126
112
96
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo