Ο Κώστας Τσιμίκας θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πιθανό να συνεχίσει τη καριέρα του στην Ρόμα, με την ομάδα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι να θέλει να κάνει δικό της τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ – χαφ της Λίβερπουλ. Ωστόσο, υπάρχει ένας όρος από τους «ρεντς» που φαίνεται να στέκεται εμπόδιο για την μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, η Ρόμα προσφέρει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών (1+3) στον Κώστα Τσιμίκα με τον ποδοσφαιριστή να είναι θετικός με την προοπτική των «τζιαλορόσι». Ωστόσο, η Λίβερπουλ θέλει άμεση πώληση του ποδοσφαιριστή, καθώς οι Ιταλοί στην πρότασή τους έχουν σκοπό να πάρουν τον «Τσίμι» δανεικό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Όπως υποστηρίζει ο Nicolò Schira εν τέλη δεν αποκλείεται η συμφωνία να πραγματοποιηθεί, καθώς και οι δυο πλευρές συμφωνούν για την μεταγραφή, με τον Τσιμίκα να ετοιμάζει βαλίτσες για Ρώμη, αποχωρώντας από το «Anfield» πιο ώριμος από ποτέ και με το μετάλλιο της Premier League, όντας ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.