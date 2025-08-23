Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρόμα σύμφωνα με τον ΝτιΜάρτζιο

Έντονο ιταλικό ενδιαφέρον φαίνεται πως προκύπτει για τον Κώστα Τσιμίκα, με τη Ρόμα να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «τζιαλορόσι» προσπαθούν να αποκτήσουν τον διεθνή αριστερό μπακ με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ.

Ο Τσιμίκας, ο οποίος πλέον θεωρείται η τρίτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας στην Λίβερπουλ φαίνεται πως αναζητά νέα ομάδα προκειμένου να βρει χρόνο συμμετοχή, με τη Ρόμα να είναι μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ο νέος προπονητής του συλλόγου Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, βλέπει στον «Greek Scouser» έναν παίκτη που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.