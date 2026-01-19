Ο Κωστούλας σκόραρε με απίστευτο ψαλιδάκι και χάρισε την ισοπαλία στην Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ

Η Μπράιτον δυσκολευόταν καθ’ όλη τη διάρκεια να βρει το γκολ που θα της έδινε κάτι στην αναμέτρηση, όμως ο Μπάμπης Κωστούλας στις καθυστερήσεις σηκώθηκε στον αέρα και με μυθικό ψαλιδάκι έκανε το 1-1 στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ.

Ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 77′ και έκανε άμεσα εμφανή την παρουσία του, καθώς ήταν πολύ κινητικός και στο 90+1 πέτυχε ένα τέρμα που θα μνημονεύεται για πάντα στην Premier League.

WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! pic.twitter.com/cWrilBkWuy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2026

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Έλληνα επιθετικού στην Premier League μετά την τρομερή του κεφαλιά στο Ολντ Τράφορντ, ενάντια στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην αναμέτρηση η Μπόρνμουθ προηγήθηκε με πέναλτι του Ταβερνιέ στο 32′, όμως δεν μπόρεσε να χαρεί το τρίποντο αφού ο Μπάμπης Κωστούλας με το αριστούργημα που πέτυχε μοίρασε από έναν βαθμό στην κάθε ομάδα.

Οι «γλάροι» βρίσκονται στην 12η θέση της βαθμολογίας της Premier League με 30 βαθμούς, ενώ η Μπόρνμουθ είναι στην 15η θέση με 27 βαθμούς.