Ο Κωστούλας σκόραρε με απίστευτο ψαλιδάκι και χάρισε την ισοπαλία στην Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ

Απίθανο τέρμα από τον Έλληνα επιθετικό
Ο Μπάμπης Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον
Ο Μπάμπης Κωστούλας πανηγυρίζει το απίθανο γκολ του/ REUTERS/Tony O Brien

Η Μπράιτον δυσκολευόταν καθ’ όλη τη διάρκεια να βρει το γκολ που θα της έδινε κάτι στην αναμέτρηση, όμως ο Μπάμπης Κωστούλας στις καθυστερήσεις σηκώθηκε στον αέρα και με μυθικό ψαλιδάκι έκανε το 1-1 στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ.

Ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 77′ και έκανε άμεσα εμφανή την παρουσία του, καθώς ήταν πολύ κινητικός και στο 90+1 πέτυχε ένα τέρμα που θα μνημονεύεται για πάντα στην Premier League.

 

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Έλληνα επιθετικού στην Premier League μετά την τρομερή του κεφαλιά στο Ολντ Τράφορντ, ενάντια στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Στην αναμέτρηση η Μπόρνμουθ προηγήθηκε με πέναλτι του Ταβερνιέ στο 32′, όμως δεν μπόρεσε να χαρεί το τρίποντο αφού ο Μπάμπης Κωστούλας με το αριστούργημα που πέτυχε μοίρασε από έναν βαθμό στην κάθε ομάδα.

Οι «γλάροι» βρίσκονται στην 12η θέση της βαθμολογίας της Premier League με 30 βαθμούς, ενώ η Μπόρνμουθ είναι στην 15η θέση με 27 βαθμούς.

