Ο Κρις Μπος συγκλονίζει για το πρόβλημα υγείας του: «Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα»

Ένα συγκινητικό και προσωπικό μήνυμα μοιράστηκε μέσω των social media ο Κρις Μπος, με τον παλαίμαχο NBAer να αποκαλύπτει μια πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας και εξηγώντας πώς η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή.

Ο 11 φορές All-Star και δις πρωταθλητής του NBA με τους Μαϊάμι Χιτ, είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω θρόμβωσης στο αίμα το 2017. Σε video που πόσταρε, ωστόσο, αναφέρεται σε διαφορετικό περιστατικό, περιγράφοντας τη στιγμή που κατέρρευσε και τονίζοντας πως πλέον αντιμετωπίζει κάθε ημέρα με διαφορετική οπτική, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα να μην αναβάλλουμε όσα θέλουμε να κάνουμε.

Ο Κρις Μπος ανέφερε:

“Ξύπνησα καλυπτόμενος από το δικό μου αίμα. Ήταν τρελό, ήταν γρήγορο, ήταν άμεσο, δεν υπήρχε προειδοποίηση, δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ γι’ αυτό. Ετοιμαζόμουν να πάω σε ένα ραντεβού με τη σύζυγό μου και το επόμενο πράγμα που ξέρεις είναι ότι ήμουν στο πάτωμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να δείτε ότι ακόμα αναρρώνω.

Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω αυτό σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικά, αλλά ήταν ένα τρομακτικό πράγμα και ήρθε γρήγορα και με έκανε να έχω μία διαφορετική οπτική για τη ζωή και πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τι κάνουμε για τους εαυτούς μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τις ζωές μας και ό,τι κι αν είναι, σιγούρεψε ότι δεν θα περιμένεις.

Some things change you overnight. I wrote about my experience. pic.twitter.com/d8tYNsnvx5 — Chris Bosh (@chrisbosh) February 25, 2026

Αυτό το πράγμα παίρνω από αυτό. Μην περιμένεις να δράσεις, επειδή θα μπορούσε να έρθει γρήγορα και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω σπουδαία γι’ αυτό. Και τώρα σκέφτομαι πώς θα ζήσω την ζωή μου κάθε ημέρα, αυτό είναι. Αλλά μην περιμένετε να δράσετε.

Μπορεί να θέλετε να πάρετε προαγωγή, μπορεί να θέλετε να δοκιμαστείτε για την ομάδα, μπορεί να θέλετε να κάνετε εκείνες τις διακοπές, μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα, που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και δεν κάνουμε ποτέ. Οπότε αυτό παίρνω από όλο αυτό.

Μην περιμένεις, ίσως θέλεις να ξεκινήσεις μία επιχείρηση. Μην περιμένεις, απλά κάνε το. Είμαι τυχερός, επέστρεψα και ήταν απλά σκοτάδι, δεν ήταν τίποτα άλλο. Πήγα στο σκοτάδι, γύρισα πίσω. Δεν έχω καμία ανάμνηση, δεν έχω άλλη μνήμη, πέρα από ότι επέστρεψα εδώ. Οπότε, μην περιμένετε”.