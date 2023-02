Στην τρίτη θέση στην ιστορία του ΝΒΑ με τα περισσότερα κλεψίματα πέρασε ο Κρις Πολ. Ο σταρ των Σανς πραγματοποίησε στην αναμέτρηση με τους Κλίπερς 4 κλεψίματα και ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Πολ που είναι και τρίτος πασέρ στο ΝΒΑ έφτασε τα 2515 κλεψίματα και πλέον βρίσκεται πίσω από τον Τζον Στόκτον και Τζέισον Κιντ.

Οι πέντε κορυφαίοι «κλεφτες» του ΝΒΑ:

1. Τζον Στόκτον – 3.265 κλεψίματα

2. Τζέισον Κιντ – 2.684 κλεψίματα

3. Κρις Πολ* – 2.515 κλεψίματα

4. Μάικλ Τζόρνταν – 2.514 κλεψίματα

5. Γκάρι Πέιτον – 2.445 κλεψίματα

Chris Paul passes Michael Jordan for third place on the all-time steals list 😤 pic.twitter.com/uIX4BYJ8b0